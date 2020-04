Angelozzi a TMW: “Kakà? Lo vedrei bene in coppia con Braida al Milan"

Ricardo Kakà compie oggi trentotto anni. Se il brasiliano è arrivato in Italia il merito è di Gaetano Paolillo che ha avuto tenacia e perseveranza fino ad ottenere l’ok di Galliani ma anche di chi involontariamente ha fatto sì che avvenisse l’incontro decisivo. Guido Angelozzi, oggi direttore generale dello Spezia, nel 2003 lavorava per il Catania e a TuttoMercatoWeb racconta nei dettagli un retroscena: “Lavoravo per il Catania - ricorda Angelozzi -, avevo un appuntamento con Braida e Galliani perché dovevo prendere Kutuzov e Sarr anche se poi non ho preso nessuno dei due perché in quel periodo al Catania c’era un po’ di incertezza. Galliani me li aveva dati, ma tentennavamo per scrivere i contratti”.

Scusi, e cosa c’entra Kakà?

“Avevo un appuntamento con Paolillo perché dovevo prendere un giocatore per il Catania, è venuto con me al Milan e così ho detto a Galliani: ‘Dottore, c’è Paolillo che vuole parlare con lei’. Galliani lo ha accolto, poi è arrivato l’avvocato Cantamessa che come ha svelato a TuttoMercatoWeb Paolillo essendo un appassionato di stelle ha dato il suo beneplacito dicendo che Kakà era nato sotto una stella fortunata. In quell’occasione anch’io ho consigliato di prendere il brasiliano. Mi sono trovato al posto giusto al momento giusto e anche se involontariamente mi ha fatto piacere aver reso possibile questa operazione mettendo in contatto Paolillo con Galliani. Poi Ricky l’ho conosciuto, è un ragazzo eccezionale. E ho preso anche il fratello a Lecce”.

Dove lo vede in futuro?

“Intanto ne approfitto per fargli gli auguri di buon compleanno, è un grande campione e merita le migliori fortune. Può diventare un grande dirigente, lo vedrei bene in coppia con Braida. Ovviamente al Milan”.