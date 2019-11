Angelozzi: "Non prenderei Ibra. Piatek? Bisogna aspettarlo"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, il direttore generale dello Spezia, Guido Angelozzi, ha parlato così di Ibra e di Piatek: "Ibra è stato un campione, ma ha trentotto anni. Non la vedo una cosa di crescita da parte della società. Io non lo prenderei. Ma non sono al Milan. E devo pensare allo Spezia. Il Milan che cerca un altro attaccante è una bocciatura per Piatek? L’anno scorso ha fatto benissimo, è stato un acquisto indovinato. Ma è giovane. Bisogna aspettarlo. Non era un campione l’anno scorso e non è un brocco adesso”.