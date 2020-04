Antonelli: "Il mercato sarà molto diverso e ci saranno svalutazioni"

Stefano Antonelli, intermediario di mercato ed ex amministratore delegato del Torino, è stato intervistato da TorinoGranata.it parlando delle possibili conseguenze del Coronavirus sul mercato. Questa la domanda e la risposta:

Prima o poi riaprirà anche il calciomercato, ma come saranno gli affari?

“Qualche giorno fa ho letto quanto detto da Giovanni Branchini (agente di calciatori, ndr) e sono d’accordo con lui. Voglio fare la voce fuori dal coro per cui dico che sarà un buon mercato. Probabilmente è vero che il valore patrimoniale “risentirà” del Coronavirus e del momento economico generale. Un calciatore che prima valeva 30-40 milioni magari ne varrà 20-25, ma sempre mercato è. Credo che sarà un mercato probabilmente brillante, di ripresa, di rinascita e ci sarà voglia di fare, quindi, io sono positivo e non voglio piangermi addosso. Sono cosciente della difficoltà del Paese e che il calcio non esce fuori da questo contesto perché è una delle prime tre aziende del Paese per cui ne risentirà e, soprattutto, le categorie inferiori, però, nonostante questo sono positivo. L’importante è riprendere, ognuno avrà le sue strategie. Noi avremo calciatori da proporre e le società sicuramente vorranno migliorare o cambiare alcune situazioni, quindi, si lavorerà”.