Antonello sul nuovo stadio: "Dal Comune scarsa adesione al progetto, temiamo che l’iter burocratico si stia allungando"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del progetto del nuovo stadio con il Milan: "Servono tempi precisi. I club hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per portare avanti il progetto San Siro, che era la nostra priorità. Ma dall’altro lato, abbiamo percepito forse una scarsa adesione al progetto da parte dell’amministrazione. Ormai da più di tre anni abbiamo presentato il progetto e fatto tutte le varianti richieste, dando disponibilità ad abbassare gli indici volumetrici, ma temiamo che l’iter burocratico si stia allungando. Come in tutti i progetti, però, esistono sempre dei piani alternativi...".