Antonini a MN: "Mi aspetto di più da Paquetà. Piatek? Spero che Pioli lo favorisca"

L'ex giocatore del Milan, Luca Antonini, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dei calciatori rossoneri da cui si aspetta un salto di qualità: "Partiamo dal presupposto che, quando le cose vanno male, la colpa va suddivisa tra tutte le componenti. Alla fine il risultato di quello che la società fa è la squadra e quindi, evidentemente, i calciatori non sono stati messi nelle condizioni di poter dare il massimo. Mi aspetto qualcosa in più da Paquetà: dall'anno scorso non ho visto un giocatore che ha rispettato le attese e ora, anche vista la cifra che è stata investita per lui, deve svoltare e deve essere un giocatore determinante. Le qualità per poterlo essere le ha, ma deve dimostrarlo con i fatti, quando gli verrà data l'opportunità. Leao credo che, senza grosse pressioni, può dimostrare di essere un giocatore importante e sicuramente mancano i gol di Piatek. Il polacco è un giocatore che l'anno scorso segnava anche semplicemente sfiorando il pallone, mentre quest'anno sembra non arrivare lucido davanti alla porta. Forse il modo di giocare di Giampaolo non lo favoriva. Spero vivamente, perchè voglio bene al Milan, che Pioli riesca a dargli meno responsabilità dal punto di vista di copertura, ma più palloni da buttare dentro".