Antonini: "Andersen e Praet? Giocatori importanti, potrebbero dare qualcosa in più al Milan"

Nel corso de 'L'Inferno del Lunedì' a Milan TV, Luca Antonini ha commentato così gli obiettivi di mercato rossonero Andersen e Praet: "Il primo è un difensore che gode la massima stima di Giampaolo, l'ha completamente plasmato in tutto. È un centrale di livello importante. Praet è una mezz'ala ottima che ancora non ha raggiunto le sue massime potenzialità. Credo potranno dare qualcosa in più alla squadra, eventualmente".