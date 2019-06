Parlando in ottica futura del possibile modulo di Giampaolo al Milan, Luca Antonini a Milan TV ha analizzato così la batteria di terzini attualmente in rosa: "Conti è uomo da 3-5-2, più bravo ad attaccare che difendere. Calabria mi sembra adatto, mentre Rodríguez spinge troppo poco. Lo vedrei bene come centrale a 3".