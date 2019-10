Antonini: "Il cuore è rossonero, ma voglio bene anche al Genoa"

In vista di Genoa-Milan, il doppio ex Luca Antonini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Per entrambe la situazione è particolare. Il Genoa è partito benissimo, si pensava ad una stagione di tranquillità. Nelle ultime partite ha perso la bussola. Sarà una partita difficile. Il Genoa gioca in casa: da un lato può dare la spinta, dall’altra può ritorcersi contro. Voglio bene a tutte e due. Il Milan ha fatto parte della mia vita per venticinque anni, il cuore è rossonero. Ma stima e affetto che mi hanno dimostrato al Genoa mi portano anche dall’altra parte. Mi astengo dal pronosticare un risultato".