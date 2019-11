Antonini su Piatek: "Fossi in lui, se arrivasse Ibra andrei a giocare altrove"

Piatek sta attraversando un periodo complicato. Dopo l’exploit della passata stagione, il polacco sta faticando a ripetersi. Non a caso, il Milan, in vista del mercato di gennaio, sta cercando un nuovo attaccante. Ma l’eventuale arrivo di Ibrahimovic, suonerebbe come una bocciatura per il pistolero? "Non è una bocciatura - ha dichiarato Luca Antonini a Tuttomercatoweb.com - i sei mesi di Genova hanno fatto pensare che questo ragazzo potesse continuare su quella scia, non è stato del tutto così ma non è soltanto colpa sua perché non gli arrivano tanti palloni giocabili. Se arrivasse Ibra, comunque, fossi Piatek andrei a giocare altrove. È stato pagato tanto? Di calciatori pagati tanto ce ne sono molti. È il mercato ad essere stato gonfiato. Sei mesi non bastano per giudicare un attaccante. Devi guardarlo un paio di anni. Tornare al Genoa? Passare da una squadra con obiettivi importanti ad un’altra che lotta per non retrocedere sarebbe un passo indietro. Non so neanche se sia il giocatore giusto per il gioco di Thiago Motta, bisognerebbe capire che calciatore cerca il Genoa".