Antonini su Pioli: "E' l'uomo giusto per il Milan. I rossoneri hanno bisogno di continuità"

Intervenuto sul canale ufficiale di Carlo Pellegatti, l'ex terzino rossonero Luca Antonini ha parlato di Pioli. Queste le domande e le risposte:

Pellegatti: "Pioli o Rangnick per il futuro?"

Antonini: "Pioli lo conosco e so che lavoro sta facendo in questo momento, ho avuto anche la fortuna di essere allenato da lui. Darei continuità a lui per dare continuità a questo progetto dato che conosce l'ambiente, il calcio italiano e ha dalla sua Ibrahimovic e questo non è poco. Se si può continuare con Pioli sarebbe la scelta giusta, se invece la società farà un'altra scelta si vede che ha ragionato che questa potesse essere la scelta giusta."

Pellegatti: "Dove ti ha allenato Pioli e come ti sei trovato? Credo che al Milan stia facendo un buon lavoro"

Antonini: "Al Modena. Pioli oltre ad essere un bravo allenatore a livello tattico è anche una persona molto equilibrata. Al Milan serviva una persona di questo tipo per ricompattare l'ambiente, dare serenità ai giocatori e affidarsi ad una persona che quando la guardi puoi stare tranquillo dato che la soluzione per tutto. Pioli credo sia l'allenatore giusto e il Milan ha fatto una scelta importante nel dare la squadra in mano a questo allenatore. L'ultima partita con il Genoa non è figlia di quello che è il suo operato, spero che si possano mettere a posto le cose e che la stagione del Milan possa terminare nel migliore dei modi"