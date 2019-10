Antonini sul Milan: "Può far bene, stasera la prova del nove"

Intervistato da Tuttomsercatoweb.com, Luca Antonini ha parlato del Milan e del suo allenatore: "Ha le carte in regola per poter fare bene. L’allenatore ha sempre dimostrato di saper dare un’impronta di gioco. In squadre con un blasone e un’importanza meno rilevante c’è più tempo. Al Milan servono i risultati. Stasera c’è la prova del nove. Sheva e Tassotti per il dopo-Giampaolo? In Ucraina stanno portando avanti un progetto da anni. Stanno facendo bene. Li vedrei bene. Ma vedo bene anche Giampaolo. Non è facile, si parla di tanti allenatori. Poi però in campo ci vanno i giocatori. Ho visto sessantacinque minuti contro il Torino, sembrava che il Milan avesse trovato il giusto modo di giocare. Ma l’ultimo quarto d’ora è stato da dimenticare. Spero che il Milan si riprenda".