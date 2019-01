Aquilani a Sky: "Che nostalgia la stagione al Milan, eravamo una squadra incredibile"

Alberto Aquilani, ex centrocampista rossonero ed attuale presidente dello Spes Montesacro, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport 24. Queste le dichiarazioni sul suo passaggio a Milanello: "Al Milan avevo Allegri come tecnico ed eravamo una squadra incredibile, se ripenso a che compagni avevo sento nostalgia. In spogliatoio c'era gente come Seedorf, Nesta, Inzaghi, Gattuso, Ibrahimovic, Thiago Silva, Robinho, possi dirteli tutti... Zlatan era incredibile, è nel mio podio personale di giocatori più forti con cui ho giocato insieme a Totti e Gerrard".