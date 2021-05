Atalanta, Gasperini: "C'è un po' di delusione. Rigore su Pessina? Abbastanza evidente"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso a RaiSport dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus e in vista del match di domenica contro il Milan in campionato: "Un po’ di delusione c’è, è stata una partita tirata e giocata, secondo me anche bella, soprattutto nel primo tempo. Non è stata fortunata negli episodi per noi, soprattutto nel primo goal, e in quello del rigore su Pessina. Poi abbiamo spinto tanto per recuperla e abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo siamo calati un po’ e loro hanno trovato un bellissimo goal con Chiesa e poi è scivolata un po' così. Rigore su Pessina? Dal vivo ho avuto la sensazione che dal modo in cui è entrato Rabiot e nel modo in cui è caduto Pessina si percepiva una carica, poi non si capiva chi avesse toccato la palla. Però, insomma: la cosa era abbastanza evidente. Due anni fa (il mani di Bastos, ndr) l'episodio era veramente clamoroso, si sono chiusi gli occhi su rigore ed espulsione che cambiava totalmente la partita; l'episodio di oggi rientra nella nornalità dei rigori dati o non dati".