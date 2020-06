Atalanta, Gomez: "Quarto posto? Non possiamo mollare, dietro ci sono squadre importanti"

Al termine del match vinto contro la Lazio, Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky: "Se possiamo pensare a qualcosa in più del quarto posto? Sappiamo che non possiamo mollare, dietro ci sono squadre importanti come Napoli, Milan, Roma e anche Verona. Dobbiamo continuare così, poi magari nelle ultime gare possiamo puntare a qualcosa di più importante del quarto posto".