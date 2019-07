Avv. Martinez sul FPF: "Ceferin costringe club seri e affidabili ad operare manovre da furbetti. Elliott vorrebbe investire, ma..."

Antonello Martinez, avvocato e grande tifoso milanista, ha parlato così del Milan e del Fair Play Finanziario ai microfoni di Tuttosport: "Quello del Milan è sicuramente uno dei casi emblematici: la proprietà, il fondo Elliott, uno dei più importanti fondi al mondo, vuole semplicemente investire i propri soldi nel club rossonero e invece obtorto collo si vede costretta a dosare i propri investimenti perché deve fare i conti con ipotesi di violazioni di norme che in modo evidente contrastano con i principi ispiratori del Fpf. Con questo suo personalissimo criterio interpretativo, Ceferin costringe club seri e affidabili ad operare manovre da volgari 'furbettini di quartiere' come le plusvalenze. O una Società come il Paris Saint Germain, presieduta del ricchissimo Nasser Al Khelaifi, a fare giochini ridicoli di sponsorizzazioni varie, palesemente farlocche, per acquistare Neymar".