Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese che tornerà al Chelsea dopo che il Milan ha deciso di non riscattarlo alla fine della stagione in prestito, ha parlato così del suo futuro a L'Equipe: "Sì torno al Chelsea, ho ancora tre anni di contratto. Non ho scelta. Non so cosa succederà poi, ma devo tornare al Chelsea. E' l'unica cosa che so".