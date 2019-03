Bakayoko: "Io come Desailly? Lusingato, ma non ci sono somiglianze"

A chi somiglia Bakayoko? Secondo alcuni addetti ai lavori, il francese avrebbe caratteristiche simili a quelle di Marcel Desailly, ex rossonero nonché suo connazionale. Il giovane centrocampista, però, non è d’accordo: "Per me, Desailly era molto più difensivo. Non penso che ci siano delle somiglianze tra noi. Ma so anche che ha fatto grandi cose al Milan nel mio ruolo. Sono andato a vedere i video per curiosità. Mi lusinga essere comparato a lui".