Bakayoko: "Sono molto felice. Dalla gara con il Genoa la mia sensazione è che sul campo nessuno possa fermarmi"

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Tiemoué Bakayoko ha commentato così la sua crescita negli ultimi mesi: "Sono più sicuro, ho più fiducia in me e mi sento più tranquillo. In più conosco meglio i miei compagni e loro conoscono meglio me. Ho lavorato duro e ho sempre cercato di fare il meglio per la squadra. Le cose stanno andando come volevo e mi sono ambientato meglio rispetto ai primi 3 mesi. Ho giocato bene una partita e da lì in poi ho preso sempre più fiducia. Dalla gara con il Genoa, non so dire il motivo, la mia sensazione è che sul campo nessuno possa fermarmi. Nel calcio e nella vita si può migliorare sempre. Sono qui da 6 mesi e tra un po’ sarò ancora più forte continuando a lavorare forte in allenamento ogni giorno. Qual è la migliore gara che ho giocato da quando sono al Milan? La mia famiglia dice l’ultima con il Napoli, ma a me è piaciuta anche la prima contro la Juventus, quando abbiamo perso in casa. In questo momento sono molto felice. La squadra gioca bene e nelle ultime 3-4 partite abbiamo fatto ancora meglio, non concedendo nemmeno un gol agli avversari. Dobbiamo continuare così fino alla fine della stagione. Sono contento per il nostro rendimento. Martedì in Coppa Italia abbiamo offerto la migliore prova della stagione contro una delle squadre più forti della Serie A e adesso in campionato siamo quarti in classifica. E’ tutto positivo, ma dobbiamo essere concentrati fino alla fine".