Bakayoko su Biglia: "Mi ha aiutato tanto nel mio inserimento, possiamo giocare insieme"

Tiemoué Bakayoko, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così del suo ruolo in campo e del ritorno di Biglia: "Credo di poter far bene sia nel centrocampo a due sia in quello a tre e non c’è una posizione che preferisco. Ritengo di averlo dimostrato nella mia carriera e non so perché dicano che rendo meglio a due. Il ritorno di Biglia? Sono felice che torni perché è un grande giocatore e mi ha aiutato tanto nel mio inserimento. Possiamo giocare insieme, ma se accadrà, sarà una decisione dell’allenatore".