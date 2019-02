Bakayoko: "Su Higuain non voglio dire niente, non è un mio problema. Piatek? Molto bravo, speriamo che ci aiuti ad arrivare quarti"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Tiemoué Bakayoko ha parlato anche dell'addio di Higuain e dell'arrivo di Piatek. Ecco le sue parole: "Su Higuain non voglio dire niente, non è un mio problema. Se gli ho parlato del Chelsea? Ne abbiamo parlato poco. Gli ho spiegato che andava in una bella città e in un club importante, poi gli ho augurato buona fortuna. Niente di più. Rispetto a quando ero io al Chelsea l’allenatore è diverso (via Conte, in panchina Sarri, ndr). Non potevo dirgli molto di più perché non so com’è la situazione adesso. Le cose cambiano in fretta in un club. Piatek? Molto bravo. Due gol all’esordio sono un bel biglietto da visita. Deve solo lavorare forte e vedrete che ne segnerà ancora tanti perché è veloce e intelligente. E’ entrato in fretta nei meccanismi della squadra. Sono felice per lui e speriamo che ci dia una mano ad arrivare tra le prime quattro".