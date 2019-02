Bakayoko su Milano: "E' una bella città, il cibo è ottimo. Mi piace incontrare le persone per le strade. C'è una grande passione"

Timo Bakayoko, intervistato dal portale "Bro Stories", si è soffermato anche sulla città di Milano: "Milano è una bella città. C’è il sole per la maggior parte del tempo, l’inverno è abbastanza freddo ma soleggiato. Il cibo è ottimo qui e questo è molto importante per me. Poi Milano è anche una delle migliori città per la moda e per me è divertente essere qua. La mia vita è abbastanza interessante fuori dal campo. La città vive di calcio. Ci sono due club milanesi, e sono ovviamente rivali. È bello incontrare persone per la città, per strada. C’è una grande passione. C’è il blu e c’è il rosso. Se cammini a San Siro un giorno è blu e il giorno dopo nero. È differente. Questa è una cosa positiva”.