Ballò-Tourè e il confronto con Theo: "Anche io sono veloce ma devo migliorare dal punto di vista realizzativo"

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, il neo calciatore rossonero Fodè Ballò-Tourè ha parlato di tanti temi tra cui il confronto con Theo Hernandez. Queste le sue parole: "Ognuno ha il suo stile. Come lui sono molto veloce anch'io. Devo migliorare diversi aspetti, come ad esempio dal punto di vista realizzativo. E' una delle cose che devo migliorare. Devo fare meglio e segnare di più come fa Theo Hernandez. Ognuno ha le sue qualità e il suo stile".