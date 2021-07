Ballo-Touré: "La Champions è qualcosa di incredibile, spero di arrivare il più lontano possibile con il Milan"

In merito alla Champions League, Fodé Ballo-Touré ha dichiarato a Milan TV: "Non l'ho mai giocata purtroppo. Con il Lille siamo arrivati secondi e poi sono andato al Monaco, che però non si era qualificato. La UEFA Youth League è un torneo giovanile, è per i giovani. E' qualcosa di simile, ma non è allo stesso livello. La Champions è qualcosa di incredibile, spero di giocarla presto, di dimostrare il mio valore e di arrivare il più lontano possibile con il Milan".