Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Marco Ballotta, ex portiere italiano, ha parlato della situazione del Milan. Queste le sue parole: "Quest'anno sicuramente Ibra serve tanto perchè caratterialmente manca un leader capace di prendere in mano la squadra. Con lo svedese hanno messo a posto tante cose, sicuramente aiuta ma deve anche essere aiutato perchè non può fare tutto da solo"