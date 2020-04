Balzaretti: "Recuperare da questa sosta sarà come ripartire da zero"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Federico Balzaretti, ex calciatore, ha parlato del possibile recupero dopo la sosta per l'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "E' quasi come ripartire da zero, anche se ci alleniamo tutti i giorni. Trovare velocità, ritmi, non è semplice lavorando a casa, anche se è importante. Ma credo che 15-20 giorni possono essere utili per allenarsi in gruppo e avere un buono spettacolo in campo".