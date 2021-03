Baresi: "Bravo Pioli a creare un’atmosfera speciale. Vedo un gruppo in cui tutti sono coinvolti"

Se il Milan sta facendo un'ottima stagione, il merito è ovviamente anche del lavoro in panchina di Stefano Pioli. La pensa così anche il vicepresidente rossonero Franco Baresi, il quale ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan sta benissimo così. Merito di Pioli, è riuscito a creare un’atmosfera speciale. Vedo un gruppo in cui tutti sono coinvolti. In che cosa deve crescere ancora questo Milan? È un gruppo giovane, e in quanto tale vive le partite con entusiasmo: questo a volte può portarti all’errore, ma ci sta, fa parte del percorso di crescita. Anche gli sbagli hanno il loro peso, tornano utili in futuro".