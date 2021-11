Baresi: "Dall'88 al 1995 vincere 5 scudetti e fare 5 finali è qualcosa di incredibile"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Franco Baresi ha parlato di tante tematiche tra cui il Milan di Capello e Sacchi Queste le sue parole: "Negli anni con Sacchi abbiamo imparato tantissime cose. La squadra doveva essere compatta e le distanze tra noi erano minime. Capello ci ha dato conoscenze ulteriori in un momento in cui avevamo tante conoscenze. Ottenemmo grandi risultati come la striscia di 58 partite senza sconfitta o la finale del 1993 in cui arrivammo senza mai perdere e poi perdemmo quella partita. L'anno dopo vincemmo campionato e Champions insieme e fu un'annata straordinaria. Dall'88 al 1995 vincere 5 scudetti e fare 5 finali è qualcosa di incredibile".