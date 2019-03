In passato si è parlato della possibilità di dare la fascia da capitano a Gigio Donnarumma, ma secondo Franco Baresi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è giusto che sia sul braccio di Alessio Romagnoli: "Donnarumma capitano? Ora va bene Romagnoli. Ma Gigio è uno che potrebbe restare per moltissimo tempo in rossonero".