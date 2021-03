Baresi esalta Kessie: "Oggi è un calciatore che incide sul rendimento dei compagni"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Franco Baresi, ex capitano milanista e attuale vicepresidente rossonero, ha rivelato chi è il giocatore del Milan che lo ha sorpreso di più in questa stagione: "Chi mi ha sorpreso di più? Kessie. È cresciuto in maniera esponenziale, sotto tutti gli aspetti: mentalmente e tatticamente. Oggi è un calciatore che incide sul rendimento dei compagni".