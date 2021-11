Baresi: "Il Milan è cresciuto moltissimo in questi due anni. Deve sempre rimanere ai massimi livelli"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Franco Baresi ha parlato di tante tematiche tra cui il Milan di Pioli. Queste le sue parole: "Il Milan è cresciuto moltissimo in questi due anni. Siamo tornati in Champions dopo 7 anni e siamo tornati in questa competizione con voglia. Abbiamo giocato all'altezza delle nostre avversarie e sono convinto che in 11 contro 11 con l'Atletico non l'avremmo mai persa. Abbiamo dimostrato di giocare con determinazione, qualità e personalità. Il Milan deve sempre rimanere ai massimi livelli".