Baresi: "Rinnovi? Il Milan o lo senti dentro o fai scelte diverse"

Franco Baresi e Paolo Maldini sono le due bandiere del Milan degli ultimi 30 anni, i giocatori simbolo del club rossonero. L'ex numero sei, in un'intervista a Sportweek, ha parlato dei recenti casi spinosi relativi ai rinnovi di alcuni giocatori, da Donnarumma a Kessié: "Chi gioca nel Milan, conosce la sua storia. O la sente dentro fino in fondo o fa scelte diverse. Scelte che vanno rispettate. Io ripartii dalla B, ma erano altri tempi, altre persone, altro calcio. Il Milan è uno dei club più grandi al mondo, pochi possono darti quello che il Milan ti dà. Non c'è altro da dire".