Baresi sulle partite a San Siro: "La vittoria con il Real Madrid per 5-0 è stata la più speciale giocata sul campo del Meazza"

Intervistato dal Daily Mail, Franco Baresi ha parlato della sua esperienza con San Siro e delle partite più belle vissute nell'impianto milanese. Queste le sue parole: "Sono arrivato qui a 18 anni e mi sono ritirato a 37. Non ho mai giocato una finale a San Siro ma sono stato protagonista di grandi partite su questo campo come i tanti derby giocati che sono sempre speciali per la città di Milano. Ricordo tantissime partite europee, in particolare la bellissima vittoria per 5-0 sul Real Madrid. Una partita che i tifosi rossoneri ricordano ancora oggi"