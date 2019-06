Bazzani a MTV: "Con Giampaolo cambia il Milan, non più singoli ma gioco di squadra. Paquetá? Sarà uomo chiave"

Fabio Bazzani, ex attaccante ed attuale allenatore in seconda del Venezia, è intervenuto a 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV per commentare il futuro del Milan in ottica Giampaolo: "Qualora dovesse arrivare Giampaolo, il Milan potrà finalmente giocare con il 4-3-1-2. Il tecnico lo conosce a memoria e lo insegna al meglio in ogni sua squadra. È un modulo che porta densità e organizzazione, ma poi serve una attenzione mentale al massimo per tutta la durata del campionato. Il suo lavoro in fase di ritiro è maniacale, rivede la postura del corpo di tutti i giocatori e presta massima attenzione ad ogni dettaglio. Attenzione però, per giocare col trequartista servono i giusti interpreti, non tutti i giocatori di calcio sono fatti per il 4-3-1-2".

Sarà un Milan rivoluzionato rispetto agli ultimi anni? "Assolutamente sì, al centro ci sarà gioco e collaborazione di reparto. Sarà veramente un cambio totale rispetto al gioco basato solo sui singoli delle ultime stagioni. Tutti pensano alla stessa maniera, questo è il centro focale dell'idea di Giampaolo".

C'è già materiale in rosa per il gioco di Giampaolo? "Paquetá assolutamente è uno di questi, un trequartista che ha fantasia ma anche gambe forti e facilità di corsa. Un altro può essere Biglia come play, poi serviranno due punte di lavoro, quindi Piatek dovrà fare qualcosa di diverso rispetto al solo finalizzatore. Infine due mezz'ali di doppia fase, attacco e difesa".