Bellinazzo: "Il Milan deve raggiungere il pareggio di bilancio entro 3 anni, ma in mezzo non ci sono paletti"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha spiegato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la sanzione del club rossonero da parte della UEFA: "In pratica il Milan deve arrivare al pareggio di bilancio entro 3 anni, ovvero al 30 giugno del 2021, ma in mezzo non ci sono paletti, non ci sono obiettivi da raggiungere e per questo il club rossonero non ha limiti di stagione in stagione, dovendo recuperare entro la data fissata. Questo assomiglia molto più a un Voluntary Agreement che a un Settlement e sicuramente è andata meglio ai rossoneri che all'Inter, visto che il club di Suning aveva molti step intermedi da rispettare. Con il pareggio di bilancio da raggiungere anno dopo anno è tutto più difficile, in tre anni sarà più semplice".