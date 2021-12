Bellingham dopo Borussia-Bayern: "Che vi aspettavate? L'arbitro truccava le partite"

Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund, si è così espresso ai microfoni di Viaplay sul direttore di gara Felix Zvayer e per la scelta di concedere un calcio di rigore al Bayern Monaco, nel big match contro il Borussia Dortmund vinto per 3-2 dai bavaresi: "Per me quello non è mai rigore. Avete dato ad un arbitro che - sapete - aveva truccato delle partite il big match della Bundesliga. Cosa vi aspettavate?"

Il classe 2003 si riferisce a fatti del 2005, quando Zwayer venne coinvolto nello scandalo delle partite truccate dall'arbitro Robert Hoyzer: Zwayer, assistente di Hoyzer, accettò una mazzetta di 300 euro, che gli costò una squalifica di sei mesi.