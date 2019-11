Bennacer a Sky: "A Torino con lo spirito di chi va per vincere. Modelli? Mi piacciono molto Iniesta e Verratti"

Ai microfoni di Sky, Ismael Bennacer ha dichiarato in vista della partita di domenica serain casa della Juventus: "La Juventus è la Juventus, quindi dobbiamo essere ancora più attenti del normale. Abbiamo pareggiato col Lecce, perché non potremmo vincere con la Juve? Non siamo il Lecce, siamo il Milan e andiamo lì con lo spirito per vincere". In merito ai suoi modelli, l'algerino ha invece raccontato: "Mi piacciono molto Iniesta e Verratti. Marco lo guardo molto giocare, perché occupiamo la stessa posizione e siamo simili. Quindi provo ad imitarlo per imparare".