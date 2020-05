Bennacer e le troppe ammonizioni: "I tifosi spingono e voglio dare tutto"

Con 12 cartellini gialli a referto in questa stagione, Ismael Bennacer è il giocatore più ammonito nei principali campionati europei: "Mamma mia - ha dichiarato a Sportweek - questo è un aspetto da migliorare del mio gioco. Sono, come si dice, irruento. Troppo aggressivo. Certe ammonizioni le ho prese davvero per niente. È che sento l’importanza di questa maglia, a San Siro i tifosi spingono e tu vuoi aiutare di più la squadra, sempre di più. Voglio dare tutto, e quando vuoi dare tutto finisci che non pensi. Invece un calciatore deve sempre pensare, prima di fare".