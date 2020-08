Bennacer: "Sto migliorando ma devo ancora lavorare molto. Mi ispiro a Verratti e Alcantara"

Intervenuto ai microfoni di 'The Athletic', Ismael Bennacer ha parlato di tanti temi tra cui il proprio ruolo e i giocatori a cui si ispira. Queste le sue parole:

Sul ruolo da regista che ricopre.

"Di questo ruolo mi piace ogni cosa, sono al centro di tutto. In Italia è il mio secondo anno da regista, ci sto ancora lavorando. Sto migliorando, imparando molto. Devo servire la palla il più veloce possibile, per farlo devo essere concentrato quando ricevo palla, devo sempre essere in zona e leggere il gioco. Il mio ruolo è in difesa, conquista del pallone e aiuto alla squadra a imporsi sull’avversario".

Sui giocatori a cui si ispira.

"Sto migliorando, imparando molto. Guardo molto Marco Verratti e Thiago Alcantara. Thiago è molto, molto forte."