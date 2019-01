Beppe Dossena: "Higuain troppo fragile. Supecoppa? Juve favorita, ma..."

Giuseppe Dossena, ex giocatore di Torino e Samp, ha parlato così al Corriere della Sera del match di mercoledì in Supercoppa tra Juventus e Milan: "Juventus favorita? Sembrerebbe di sì. Ma il condizionale è sempre d’obbligo prima di certe partite. Higuain? Le pressioni sono forti, ma le dichiarazioni di Gattuso fanno pensare che qualcosa davvero non vada per il verso giusto. È vero che i giocatori sono umani e che tra l’altro Higuain andrebbe servito in modo diverso, ma la fragilità che mostra è eccessiva".