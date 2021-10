Berardi e il retroscena del mercato estivo: "Volevo lasciare il Sassuolo"

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, è stato intervistato da Sport Mediaset dopo la partita di Nations League vinta contro il Belgio. Berardi ha detto: “Era importante dare un segnale perché venivamo da una sconfitta. Ci tenevamo a fare una bella vittoria e vincere davanti ai nostri tifosi. Ci siamo riusciti e siamo felici. Con la Spagna, in 10, è diventata subito complicata. Ti tenevamo a fare meglio e lo abbiamo dimostrato”.

L'attacco azzurro?

“Davanti ci sono giocatori forti, abbiamo un grande feeling. Abbiamo giocato bene ed abbiamo proposto un bel calcio”.

Cosa è accaduto la scorsa estate in chiave mercato?

“Volevo andare via dal Sassuolo, ma ora che sono rimasto al darò il 100% e al mercato penseremo più avanti”.

Ricordiamo che in estate il giocatore è stato cercato insistentemente anche dal Milan, che poi però non ha affondato il colpo non trovando l’accordo economico con il club neroverde.