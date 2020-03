Bergamaschi a MTV: "Ho iniziato col calcio dopo un'embolia polmonare"

Valentina Bergamaschi, giocatrice del Milan Femminile, è stata intervistata da Milan TV per la rubrica "A day with", attraverso la quale ha raccontato i suoi inizi calcistici: "Ho iniziato a giocare a calcio perché da piccola ho avuto un'embolia polmonare. Il calcio è sempre stata la mia passione, il chirurgo mi ha consigliato di fare uno sport dove si correva molto e ho scelto il calcio. Ho iniziato a giocare con i maschi finché ho potuto, mi sono divertita tantissimo, poi sono entrata nel calcio femminile arrivando in Serie A a Lugano, finendo in Svizzera con la vittoria del campionato, la Coppa e il premio di capocannoniere. Sono poi arrivata in Italia e finalmente nella grande storia del Milan. Mi sono avvicinata a calcio anche grazie a mio papà, giocava nella Serie C in Trentino, era un vero bomber. Ho anche un fratello che gioca nel calcio a 5 indoor, quando posso lo vado a seguire".