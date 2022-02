Bergomi: "Calcio strano fino ad un certo punto. Cambi di Inzaghi? Parlo di quelli del Milan"

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkyCalcioClub sul derby: "Il calcio è strano fino ad un certo punto, ci sono delle regole determinate. L'Inter deve sempre andare ad un certo timo per vincere le partite; soffrì anche all'andata nell'ultimo quarto d'ora. Fa fatica a chiudere le partite, non si possono gestire sempre. I giocatori che allungono la squadra l'Inter non li ha più, deve gestire in altro modo. Non voglio entrare sui cambi di Inzaghi, ma in quelli del Milan. Diaz è un giocatore diverso rispetto a Kessie, che pensava solo a marcare e non attaccava mai.