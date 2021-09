Bergomi: "Il Milan sa stare in campo ed è consapevole della propria forza"

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso durante lo "SkyCalcioClub" in onda su SkySport nel post Juventus-Milan: "Riportando Tomori al centro il Milan ha trovato più sicurezze. È meglio per il Milan avere un terzino più propositivo invece che uno bloccato, così come avere Tomori al centro. Sono tutti consapevoli al Milan: riescono a dare qualcosa in più, sempre. Il Milan, forse, meritava qualcosa in più dopo il finale di oggi. I rossoneri sanno stare in campo e sono consapevoli della propria forza".