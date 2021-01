Bergomi: "Non capisco la diffidenza nei confronti del Milan"

Intervistato dall'edizione odierna di QS, Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto partendo dal Milan: "Non capisco la diffidenza. Vedo forza, autostima, entusiasmo in questo Milan. So che dicendo questo gli interisti si arrabbiano, però i fatti sono lì. Nel calcio di oggi servono giocatori veloci, con cambio di passo tra esterni e attaccanti. Il Milan è completo da questo punto di vista. Non è più una sorpresa, se dopo quattro mesi sono ancora lì c’è un motivo".