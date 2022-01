Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport su Lazetic: "Ho visto qualche video, incuriosito. Davanti al portiere è freddo, vede la porta. Ha una struttura importante; non ho ancora inquadrato se ha cambio di passo e velocità, ma ha difesa della palla e davanti al portiere sa far goal".