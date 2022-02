Bertolucci: "Derby match importante, vincerlo darebbe una grande spinta al Milan. Ok Kessie da 10"

In vista del derby contro l'Inter di sabato, Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha dichiarato al canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Mi piace Kessie come numero 10, purtroppo Diaz post-Covid non mi sta convincendo. Quando Kessie ha giocato in quel ruolo mi è sempre piaciuto, potrebbe essere una buona soluzione. Il derby sarà una gara difficile per entrambe le squadre, è una partita a sè. Per il Milan sarebbe fondamentale non perderla, poi vedremo come proseguirà il campionato. Mi mancano da morire i tre punti contro lo Spezia, spero che non dovremo pentirci di quei punti persi a fine campionato. Quanto è importante questo derby? Mancano ancora tante partite, ma anche a livello morale sappiamo quanto sia importante vincere il derby. Una vittoria darebbe una grande spinta, perderlo invece sarebbe brutto".