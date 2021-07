Bertolucci su Donnarumma: "Diceva di essere milanista, ma in realtà non lo era"

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso milanista, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti e in merito all'addio di Gigio Donnarumma ha dichiarato: "Mi sembra che per i tifosi sia ancora un nervo scoperto. Solo i milanisti non avevano dubbi sulla sua forza, mi ricordo quando altri parlavano di altri portieri, noi sapevamo che era un grande prospetto. Come ho scritto, però, abbiamo scoperto che non era milanista. Lui diceva di esserlo, ma in realtà non lo era".