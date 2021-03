Bianchi: "La panchina con la Roma può essere uno stimolo per Romagnoli"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rolando Bianchi ha parlato di Romagnoli. Queste le sue parole: "Ci sta questa scelta. In questa annata un po' di turnover è lecito. Romagnoli è un giocatore importante per il Milan, è il capitano e penso che per lui questa panchina possa essere stata uno stimolo per migliorare. Le partite dell'ultimo periodo hanno fatto passare la scelta della panchina un po' come una bocciatura"