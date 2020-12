Bianchi: "Leao può diventare uno dei talenti europei più forti a fianco di un campione come Ibrahimovic"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' l'ex giocatore Rolando Bianchi ha parlato di Leao e del Milan. Queste le sue parole: "Senza Ibrahimovic deve trovare dei nuovi sbocchi offensivi e con Leao può sfruttare le proprie giocate sulle ripartenze. Il portoghese lo avevo già visto nel mondiale under 21. L'ho visto cresciuto e può diventare uno dei talenti europei più forti in circolazione a fianco di un campione come Ibrahimovic"