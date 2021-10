Bianchi su Pioli: "Sta portando il Milan ad alti livelli"

Rolando Bianchi, ex calciatore, si è così espresso a TMW sul Milan: "Pioli? Io l'ho avuto a Bologna, forse quella era una rosa deficitaria e in quell'occasione abbiamo avuto mille problemi. Ha ragione Sacchi, in quella occasione non dava continuità di modulo e di gioco, ma anche noi non eravamo il Milan che c'è adesso. Sta facendo molto bene, sta portando il Milan ad alti livelli".